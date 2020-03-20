Toyota рассказала, какие RAV4 предпочитают россияне

В России таких автомобилей продали почти 15 тысяч.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем пишет «Российская газета». В компании отметили, что новая машина пользуется популярностью – россияне приобрели 14 862 автомобилей с момента начала продаж. Большая часть граждан предпочитают полноприводную версию с двухлитровым мотором и вариатором. Также популярностью пользуется RAV4 комплектации «Комфорт». Переключать передачу вручную захотели только 6,6% покупателей.

Отмечается, что огромное количество людей, которые купили новинку, проживают в Волжском регионе, на втором месте Москва, на третьем – Урал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург находится на 48 месте в рейтинге по аварийности на дорогах. Количество ДТП с пострадавшими по стране за 2019 год уменьшилось на 2,2 процента.