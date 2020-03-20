Смольный оценил ущерб для бюджета Петербурга из-за коронавируса

Смольный оценил ущерб для бюджета Петербурга из-за коронавируса
Бюджет города нужно пересмотреть. Фото: Baltphoto

Резервный фонд насчитывает один миллиард рублей.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщили на портале антикоррупционной экспертизы. Отмечается, что коронавирус «ударил» по бюджету города, так что пришлось покрывать расходы за счет резервного фонда. По предварительным данным, пополнить его удастся благодаря изменением в закон о бюджете. Нужно выделить средства на покупку лекарств и поддержку медицинских учреждений, а также помочь малому бизнесу и оставить часть суммы на непредвиденные расходы.

Вице-губернатор Евгений Елин предполагает, что резервный фонд увеличат на пять миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть отменяет весенние смены в детских лагерях из-за коронавируса. Завтра, 21 марта, планировались первые заезды детей на весенние смены в три лагеря области.

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