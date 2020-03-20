Врач рассказал, на какой симптом нужно обратить внимание во время пандемии

Врач рассказал, на какой симптом нужно обратить внимание во время пандемии
Нарушение работы пищеварения может быть первым знаком коронавируса. Фото: pixabay.com

Эксперт заявил, что опасным признаком инфекции является снижение напряжение кислорода в артериальной крови.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем рассказал главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для RT.

«Есть такой термин: «сатурация». <…> Это происходит потому что очень большой объем легочной ткани включается в поражение, и легочная ткань перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь»,

— объяснил эксперт, комментируя симптомы коронавируса.

Если проще, то человек, у которого появилась одышка, то это должно насторожить. Скорее всего, он инфицирован. Напоминаем, что на данный момент более 250 тысяч человек по всему миру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвал два сценария окончания пандемии в России. Все пойдет на спад либо в мае, либо в сентябре.

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