Врач рассказал, на какой симптом нужно обратить внимание во время пандемии

Эксперт заявил, что опасным признаком инфекции является снижение напряжение кислорода в артериальной крови.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем рассказал главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для RT.

«Есть такой термин: «сатурация». <…> Это происходит потому что очень большой объем легочной ткани включается в поражение, и легочная ткань перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь»,

— объяснил эксперт, комментируя симптомы коронавируса.

Если проще, то человек, у которого появилась одышка, то это должно насторожить. Скорее всего, он инфицирован. Напоминаем, что на данный момент более 250 тысяч человек по всему миру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвал два сценария окончания пандемии в России. Все пойдет на спад либо в мае, либо в сентябре.