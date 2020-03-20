Поклонники уверяют, что Джигана изменил рехаб

Но некоторые ему все-таки не верят, ведь нельзя вылечиться за несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Рэпер Джиган активно выкладывает фотографии и «сториз» в своем Instagram-аккаунте после того, как провел 10 дней в рехабе. Артист гуляет с сыном, ходит в музеи и рыбачит. Поклонники в восторге от таких перемен – они убеждены, что рэпер вылечился и вернулся к нормальной жизни.

Другие же пишут, что Джиган и Самойлова вновь «играют» в идеальную пару напоказ, а на деле все не так радужно. Напоминаем, что месяц назад у пары родился сын и после этого рэпер начал странно себя вести. Его обвинили в изменах, избиении жены и употреблении запрещенных веществ. Сама жена рэпера уверяет, что никто ее и пальцем не трогал. Остальное она не комментирует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова призналась, что месяц выдался худшим в ее жизни. Многодетная мама пока не готова радоваться жизни.