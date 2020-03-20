Юлия Высоцкая призналась, что ее жизнь далеко от идеальной

Юлия Высоцкая призналась, что ее жизнь далеко от идеальной
Высоцкая высказалась о соцсетях. Фото: https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Артистка заявила, что нужно разделять образ и реальную жизнь.

Об этом стало известно 20 марта. Обо всем певица Юля Высоцкая рассказала в эфире шоу «Мне это нравится!». Она заявила, что не любит афишировать личную жизнь в отличие от многих звезд. Поклонники, следящие за артистами в социальных сетях, могут решить, что их жизнь идеальна. Но это, уверяет Высоцкая, не так. Все люди испытывают боль и сталкиваются с проблемами.

Она вспоминает себя и уверяет, что некоторые ее снимки тоже не отражают реальное обстоятельство дел. Это – лишь красивая картинка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания. Она отметила, что после голодания будет постепенно возвращаться к привычному рациону.

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