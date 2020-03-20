Участники «Евровидения» должны будут за год поменять песню

При этом страны смогут отправить либо ту же группу или исполнителя, либо новых представителей.

Об этом стало известно 20 марта. Обо всем сообщается на официальном сайте «Евровидения». Организаторы конкурса отметили, что к 2021 году участникам нужно будет подготовить новые песни – с теми, которые готовили к 2020 году, выступать не позволят. При этом страны смогут выбрать другую группу или исполнителя.

Напоминаем, что в 2020 году от России должна была ехать петербургская группа Little Big. Непонятно, согласятся ли они принять участие в «Евровидение» в 2021 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «пухляш» из клипа Little Big не уверен, что поедет на Евровидение в 2021 году. «Я не знаю, возьмут ли меня. Может, я женюсь, у меня будут трое прекрасных малюток на руках. Посмотрим, что будет»,- рассказал он во время прямой трансляции в Instagram.