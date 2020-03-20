Лана Дель Рей рассталась с офицером полиции

Лана Дель Рей рассталась с офицером полиции
Лана Дель Рей никак не реагирует на признание бывшего. Фото: https://www.instagram.com/lanadelrey/

О разрыве рассказал бывший бойфренд в одном из интервью.

Об этом стало известно 20 марта. Интервью опубликовали в New York Times. 46-летний полицейский Шон Ларкин, который встречался с певицей Ланой Дель Рей, заявил, что их пара распалась. При этом мужчина отметил, что они остались друзьями и между ними все хорошо. Непонятно, что стало причиной расставания – Ларкин никак это не прокомментировал.

«Мы все еще общаемся и все такое, просто сейчас у нас обоих довольно загруженный график»,

— подытожил полицейский.

Напоминаем, что о романе звезды и офицера полиции стало известно в октябре прошлого года. Они не афишировали свои отношения, но в конце января 2020 года Ларкин пришел на вручение музыкальной премии Грэмми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян смеется, читая новости об их романе с Бузовой. Блогер отрицает все обвинения в том, что он якобы избивает певицу и кричит на нее.

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