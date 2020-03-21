Модель Оксана Воеводина пожаловалась на плохое самочувствие

Девушка заболела давно, и даже врачи не могут ей помочь.

Об этом стало известно 20 марта. Обо всем модель Оксана Воеводина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что довольно часто простужается – раньше это происходило каждый месяц, а теперь – стабильно раз в неделю. Модель считает, что всему причиной стресс, переживания и огромное количество работы. Воеводина не понимает, что и думать, потому что ни один врач не может сказать ничего путного – все анализы идеальные.

Девушка заявила, что как только коронавирус будет побежден, она вместе с сыном уедет в теплую страну поближе к морю. Поклонники пожелали Воеводиной здоровья.

«Надо укреплять иммунитет»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Воеводина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем после родов.