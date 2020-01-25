Оксана Воеводина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем после родов

Оксана Воеводина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем после родов
Воеводина также прикрепила к посту видеоролик в доказательство своей прежней спортивной формы. Фото: Instagram @rihanapetra

Экс-супруга короля Малайзии Мухаммада V, супермодель Оксана Воеводина призналась, что эпидуральная анестезия во время родов обернулась для нее серьезными последствиями.

Переживаниями насчет здоровья модель поделилась в своем официальном Instagram. В пятницу, 24 января, Воеводина опубликовала пост, в котором подняла серьезную тему. Она рассказала, что после эпидуральной анестезии уже несколько месяцев страдает от болей в спине.

По словам модели, когда она решилась сделать МРТ, то была шокирована диагнозом: три грыжи, протрузия и отек костного мозга. Воеводина обошла многих специалистов, — неврологов, остеопатов, — однако помочь ей пока что никто не смог. Из-за этого девушка вынуждена приостановить свои занятия спортом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Оксана Воеводина с откровенностью рассказала о жизни после развода с правителем Малайзии.

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