Оксана Воеводина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем после родов

Экс-супруга короля Малайзии Мухаммада V, супермодель Оксана Воеводина призналась, что эпидуральная анестезия во время родов обернулась для нее серьезными последствиями.
Переживаниями насчет здоровья модель поделилась в своем официальном Instagram. В пятницу, 24 января, Воеводина опубликовала пост, в котором подняла серьезную тему. Она рассказала, что после эпидуральной анестезии уже несколько месяцев страдает от болей в спине.
По словам модели, когда она решилась сделать МРТ, то была шокирована диагнозом: три грыжи, протрузия и отек костного мозга. Воеводина обошла многих специалистов, — неврологов, остеопатов, — однако помочь ей пока что никто не смог. Из-за этого девушка вынуждена приостановить свои занятия спортом.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Оксана Воеводина с откровенностью рассказала о жизни после развода с правителем Малайзии.