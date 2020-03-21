Миллионы предпринимателей в России могут разориться из-за Covid-19

Миллионы предпринимателей в России могут разориться из-за Covid-19
Многие предприниматели будут испытывать проблемы с арендными платежами. Фото: pixabay

Порядка трех миллионов предпринимателей могут временно прекратить свою деятельность в случае, если ситуация с распространением коронавируса в мире будет продолжаться еще долго.

Как сообщает РБК, ссылаясь на Торгово-промышленную палату (ТПП), без работы могут остаться более, восьми с половиной миллионов человек. При этом основная часть малого и среднего бизнеса приходится на арендаторов точек в ТЦ и на ранках.

Многие предприниматели будут испытывать проблемы с арендными платежами. Сейчас значительная уже взяла кредиты по льготной программе, однако есть риск, что они не смогут расплатиться с банками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смольный оценил ущерб для бюджета Петербурга из-за коронавируса.

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