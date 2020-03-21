Российские кинотеатры потеряли почти половину зрителей из-за коронавируса

Российские кинотеатры потеряли почти половину зрителей из-за коронавируса
Кинотеатры потеряли почти половину зрителей. Фото: unsplash

В России произошло резкое падение посещаемости кинотеатров на фоне применяемых в стране мер по борьбе с коронавирусом и его профилактике. Кинотеатры стали посещать на 43% меньше зрителей.

Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, которые приводит РБК.

Первый день уик-энда в кино показал, что общее число зрителей в кинотеатрах снизилось в 1,7 раза. Прокатчикам приходится переносить даты премьер из-за невостребованности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приостанавливают работу кинотеатры. В связи с пандемией коронавируса и официальном запретом на проведение массовых мероприятий в Петербурге, постепенно закрываются все места для развлечений.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зрители кино кинотеатры коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские кинотеатры потеряли почти половину зрителей из-за коронавируса
На Кузнецовской три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
Депутат сравнила квартиры с советским интерьером с помойкой
Россия передала тест-системы на коронавирус в другие страны
В Выборге трое хулиганов обстреляли «Форд»
Инженер-геодезист приставал к девочкам в примерочной магазина на Лиговском
Иномарка влетела в дом на Садовой улице, пострадали ребенок и девушка
МФЦ Ленобласти переводят услуги в онлайн из-за коронавируса