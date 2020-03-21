В Ленобласти спасли новорожденного тюлененка

Малыш преданно ждал маму, которая все не возвращалась за ним.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Спасение тюленей 699-23-99». Тюлененка увидели около коттеджного поселка «Морские террасы» – малыш целый день пролежал на льду. Прохожие звонили спасателям, но те не спешили, потому что надеялись, что малыш ждет маму и скоро за ним придет.

Чем больше проходило времени, тем беспокойнее становился тюлененок. В какой-то момент он начал громко вопить – стало ясно, что ждать чудо больше нельзя.

Отмечается, что малыш оказался новорожденным – у него не было зубов, а пуповина была свежая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на помощь тюленятам придет авиация. Специалисты облетят Финский залив, чтобы разработать методы помощи детенышам тюленей и нерп, которые погибают из-за необычайно теплой погоды.