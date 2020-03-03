В Петербурге на помощь тюленятам придет авиация

Экстремально теплая зима является гибельной для тюленей и нерп, так как делает уязвимыми и взрослых особей, и потомство. Фото: pixabay.com

Экстремально теплая зима является гибельной для тюленей и нерп, так как делает уязвимыми и взрослых особей, и потомство. Фото: pixabay.com

В Северной столице для помощи тюленятам и нерпам будут использовать авиационную службу спасения. Акваторию Финского залива будут облетать на вертолете, чтобы вовремя заметить ластоногих в беде.

Уникальная служба спасения появится в Петербурге благодаря сотрудничеству компании «Бронка Групп» и «Фонда друзей балтийской нерпы». Специалисты облетят Финский залив, чтобы разработать методы помощи детенышам тюленей и нерп, которые погибают из-за необычайно теплой погоды.

Глава «Бронки Групп» Никита Муров отметил, что идея проекта зародилась еще в марте прошлого года, когда неподалеку от порта «Бронка» нашли тюлененка. Помощь авиации для ученых является неоценимой, поскольку за последние годы численность балтийской кольчатой нерпы сократилась до пугающих цифр: 30 лет назад в Финском заливе обитало 4 тысячи особей, а сейчас их насчитывается около сотни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о самочувствии спасенной нерпы Ксюши, которую чудом обнаружили в возрасте трех дней.