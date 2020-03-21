Мишустин пригрозил наказывать работодателей за увольнения на фоне коронавируса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство будет регулярно проверят своевременную выдачу зарплат в условиях эпидемии коронавируса в стране.

Мишустин призвал предприятия создать для сотрудников гибкий график. Он сообщил, что работодателей, которые будут задерживать зарплату или необоснованно увольнять работников, будет ждать наказание.

Предприятия, которые на фоне шумихи с коронавирусом, будут сокращать персонал для решения своих проблем, будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура, заявил Мишустин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта из-за коронавируса.