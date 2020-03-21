Мишустин пригрозил наказывать работодателей за увольнения на фоне коронавируса

Мишустин пригрозил наказывать работодателей за увольнения на фоне коронавируса
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство будет регулярно проверят своевременную выдачу зарплат в условиях эпидемии коронавируса в стране.

Мишустин призвал предприятия создать для сотрудников гибкий график. Он сообщил, что работодателей, которые будут задерживать зарплату или необоснованно увольнять работников, будет ждать наказание.

Предприятия, которые на фоне шумихи с коронавирусом, будут сокращать персонал для решения своих проблем, будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура, заявил Мишустин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус михаил мишустин работодатели увольнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов просит никого не ехать в Петербург
В Ленобласти похолодает до -18 градусов
Фотографу «Зенита» исполнилось 70 лет
Врач рассказал о самом эффективном способе борьбы с коронавирусом
Беглов сходил в магазин и не увидел пустых полок
Мишустин пригрозил наказывать работодателей за увольнения на фоне коронавируса
В «Окей» на Жукова петербуржцы крадут антисептики из туалета
Работники бара на Фонтанке ограбили посетителя, выпившего на 82 тысячи