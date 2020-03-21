В Ленобласти похолодает до -18 градусов

Температура упадет ближе к ночи, а вот днем местные жители даже увидят солнце.

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать 22 марта. Обо всем сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области. В воскресенье в светлое время суток воздух прогреется до плюс четырех градусов. Ближе к вечеру стоит ожидать похолодание – столбик термометра опустится максимум до минус 18 градусов. Осадков при этом не будет, небо будет ясным – с минимальным количеством облаков.

Ветер будет разгуливать по Ленинградской области со скоростью до восьми метров в секунду. На дорогах образуется гололедица, так что водителям стоит быть осторожнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплая погода позволила птицам вернуться в Петербург раньше. В город очень рано вернулись кулики и чибисы. На выходных у южного берега Финского залива заметили стаю лебедей.