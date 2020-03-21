Nokia перевыпустила культовую модель 5310

Телефоны поступят в продажу уже в этом месяце. Их можно будет приобрести за 3,3 тысячи рублей.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Презентацию устройства устроили на YouTube-канале компании. Модель 5310 является культовой и Nokia решила возродить ее. Телефон сохранил свой внешний вид, у него 16 мегабайтов встроенной памяти и восемь – оперативной. В модели есть два слота под сим-карты и камера 8 мегапикселей. Ожидается, что телефон появится в продаже уже в марте 2020 года и будет продаваться за 3300 рублей.

Напоминаем, что компания долго интриговала покупателей выпуском старой модели и наконец все тайное стало явным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре объяснили, как не заразиться коронавирусом через телефон. Специалисты напомнили, что гаджет является переносчиком возбудителей гриппа, других вирусных инфекций, в частности коронавирусной.