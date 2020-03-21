Бастрыкин наградил петербуржца, который задержал убийцу 80-летнего пенсионера

Бастрыкин наградил петербуржца, который задержал убийцу 80-летнего пенсионера
Награждение. Фото: youtube.com/СК РФ

В Северной столице прошло оперативное совещание. Перед его началом медалью «Доблесть и отвага» был награжден Александр Бойцов, который помог задержать подозреваемого в преступлении.

Петербуржец был награжден за помощь в поимке убийцы 80-летнего пенсионера. Мужчина стал свидетелем трагического конфликта, но не растерялся и задержал преступника, после чего передал его правоохранителям.

Как сообщили в пресс-службе СК, председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что такой отважный поступок должен стать примером для всех.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленник избил пожилого человек и ударил ножом в глаз. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

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Бастрыкин наградил петербуржца, который задержал убийцу 80-летнего пенсионера
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