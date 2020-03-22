Гендиректор «Уфы» прокомментировал решение о временной приостановке РПЛ

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов высказался по поводу временной приостановке Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса.

Он назвал это оптимальным и ожидаемым решением.

«Оно назревало, и мы с удовольствием приняли его. Даже обсуждений никаких не потребовалось», — отметил Газизов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.