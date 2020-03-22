Эксперт: россияне пересядут на дешевые автомобили из-за кризиса

Распространение коронавируса повлияло на экономическую ситуацию в России.

Часть россиян может пересесть на более дешевые машины. Это отечественные автомобили и седаны B-класса. Об этом рассказал заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов, сообщает Ura.ru.

По его словам, цены будут повышаться не только на сами автомобили, но и на их обслуживание. Некоторые семьи могут и вовсе отказаться от приобретения машины, отложив покупку до более благоприятного времени.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 306 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упали до $29,52 за баррель. Показатели эти стали самыми низкими с зимы 2016 года.