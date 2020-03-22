Заезд с Мурманского шоссе к «Меге Дыбенко» перекрыт ДТП

В воскресенье, 22 марта, в Кудрово на Мурманском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как рассказали очевидцы, ДТП перекрыло проезд к торговому центру «Мега Дыбенко». Остальные участники движения вынуждены объезжать место авария по встречной полосе. По словам очевидцев, собирается пробка.

«Заезд с Мурманского шоссе к Меге перекрыт ДТП. Объезжают их по встречной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга случилось серьезное ДТП. Легковушка влетела в микроавтобус, повалив его набок.