Байкер и доставщик еды не поделили дорогу в Лыжном

Байкер и доставщик еды не поделили дорогу в Лыжном
Байкер и доставщик еды попали в ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга днем 22 марта произошло ДТП с участием доставщика еды. Курьер не поделил дорогу с байкером.

По словам очевидцев, авария произошла у дома 8 по Лыжному переулку. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали водитель байка и машина доставки еды Yami Yami.

«Соседи говорят в больницу увезли, сама не видела», — рассказала местная жительница в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего не поступала. Снимки с места аварии опубликованы в соцсетях. На кадрах байк брошен в крайней правой полосе, а автомобиль доставки готовится к повороту. На месте ДТП работает ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 22 марта в Кудрово на Мурманском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

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Байкер и доставщик еды не поделили дорогу в Лыжном
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