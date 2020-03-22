В понедельник в 14 районах Ленобласти отключат свет

В понедельник в 14 районах Ленобласти отключат свет
Свет будет отключен в рамках плановых работ. Фото: pixabay.com

Жители 14 районов Ленинградской области в понедельник, 23 марта, останутся без света. Электроэнергия будет отключена в рамках плановых работ по по техническому обслуживанию электросетевых объектов.

С 9:00 до 17:00 отключение затронет Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кингисеппский и Тихвинский районы, сообщается на сайте ПАО «Ленэнерго».

В Гатчинском и Тосненском свет будет отключен с 9:00 до 18:00. Жители Кировского района останутся без света с 10:00 до 16:00. В Ломоносовском районе плановое отключение проведут с 9:30 до 18:00, в Лужском и Сланцевском районах — с 9:00 до 16:00.

Отключение затронет лишь отдельные населенные пункты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дома Приморского района Петербурга вернули свет. Электричество было отключено из-за технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации.

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В понедельник в 14 районах Ленобласти отключат свет
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