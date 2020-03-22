Минкульт рекомендует кинотеатрам прекратить работу с 23 марта

Минкульт рекомендует кинотеатрам прекратить работу с 23 марта
Кинотеатрам рекомендовали прекратить работу с 23 марта. Фото: unsplash.com

Министерство культуры РФ рекомендовало российским кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта. Причиной этого стала угроза распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующий приказ подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова. Рекомендации переданы российским органам исполнительной власти, а также органам местного самоуправления в сфере культуры.

Аналогичные меры ранее были приняты в отношении музеев, театров, филармоний и цирков. Под ограничения попали учреждения, подведомственные Министерству культуры.

Часть кинотеатров уже прекратила работу самостоятельно. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, посещаемость российских кинотеатров на фоне пандемии снизилась на 43%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге работу временно прекратили кинотеатры «Окко Кино», «Синема Парк», «Формула кино» и «Мираж Синема».

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