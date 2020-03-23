Тамбовскую улицу перекроют из-за работ Водоканала

Во Фрунзенском районе Петербурга введут новые ограничения движения на Тамбовской улице. Участок от Прилукской и Курской улиц перекроют с 23 марта по 5 апреля.

Как сообщает ГАТИ, на указанном участке будут проходить работы по прокладке новых труб водопровода, которые будет проводить ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Кроме того, с 24 марта на Лиговском путепроводе будет проходить ремонт, который ограничит движение до 22 июля. Ограничения также затронут Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова. В створе Таллинского шоссе перекроют движение по Безымянной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение по тоннелю на дамбе. Такие меры необходимы для проведения работ в тоннеле судопропускного сооружения С-1.