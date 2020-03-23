Гордон заявил о риске развала Украины из-за кризиса

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что Украина не состоялась как государство и её в скором времени ждут большие потрясения. Развал страны может произойти из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает он.

«Украина еще не состоялась как государство, к сожалению. Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — сказал Гордон в эфире программы «Максимум» на телеканале «Наш».

По мнению Гордона, в Украине разрушаются государственный институты. Процесс это был запущен давно и продолжается до сих пор.

Он добавил, что коронавирус и связанная с ним паника, а также ситуация с нефтью могут привезти к изменению государственному ландшафта. Могут появится новые государства и прекратить существование старые.

«Может быть все, что угодно», — резюмировал Гордон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Украине ужесточают карантинные меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.