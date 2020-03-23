Мишустин заявил о более легкой ситуации по коронавирусу в России, по сравнению с миром

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с членами правительства, что ситуация с коронавирусом в стране не такая серьезная, как в мире.

Мишустин подчеркнул, что принятые Россией ограничительные меры позволили выиграть время. По его словам, все меры по борьбе с заболеванием, включая самоизоляцию, реализуются в оперативном режиме.

Премьер-министр также отметил, что российским медикам необходимо подготовиться на случай быстрого распространения вируса в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин пригрозил наказывать работодателей за увольнения на фоне коронавируса. Мишустин заявил, что правительство будет регулярно проверят своевременную выдачу зарплат в условиях эпидемии коронавируса в стране.