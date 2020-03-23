Мужчины почти в два раза чаще женщин заражаются коронавирусом

Среди заболевших коронавирусом преобладают мужчины. Об этом заявил эпидемиолог Министерства здравоохранения России.

По данным ведомства, мужчины почти в два раза чаще женщин болеют коронавирной инфекцией, пишет «РИА Новости».

Смертность среди мужчин также выше. Как сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее, в середине февраля уровень смертности от коронавируса в Китае среди мужчин составлял 2,8%, среди женщин — 1,7%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки не выявлено новых случаев коронавируса. В больнице имени Боткина продолжают лечение 15 человек — 14 жителей Петербурга и одна пациентка из Ленинградской области. В общей сложности с начала пандемии в городе зарегистрировано 17 случаев заражения.

В России за сутки подтвержден 71 новый случай коронавируса. Общее число зараженных по официальным данным составляет 438 человек.