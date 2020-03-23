Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем на помощь пожилым и хронически больным москвичам придут социальные работники и волонтеры, объясняет Сергей Собянин. Фото: YouTube

Жителей столицы старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, обязали оставаться дома с 26 марта по 14 апреля включительно.

Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Помимо прочего, правительство города постарается компенсировать расходы и неудобства, вызванные режимом самоизоляции, разово выплатив пенсионерам, остающимся дома, 4 тысяч рублей.

Кроме того, для них отменяются штрафы и начисление пени за просроченную оплату ЖКУ, а также отключение связи при нулевом или отрицательном балансе. Собянин также просит всех, у кого есть возможность переждать сложное время за городом, — воспользоваться этим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские вирусологи и медики других специальностей успешно приземлились в Италии, где помогут заграничным коллегам бороться с пандемией.

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