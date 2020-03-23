Леонид Слуцкий сравнил себя с танцором из клипа Little Big

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал отрывок клипа петербургской группы Little Big в Instagram.

«Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении, — подписал видео Слуцкий. — Найдешь меня на этом видео? (это очень легко)», — написал он.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big собиралась ехать на «Евровидение».

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big. Организаторы отметили, что последние несколько недель прорабатывали множество альтернативных вариантов для проведения Евровидения. Однако избежать отмены конкурса не удалось. Решение принял Европейский вещательный союз.

В декабре 2019 года бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин». Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса» после пятого поражения подряд. Слуцкий возглавил клуб из Арнема в прошлом году. До этого он был тренером ЦСКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году.