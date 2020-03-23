Петербуржцы стали чаще расплачиваться картой, чем снимать с нее деньги

Петербуржцы стали чаще расплачиваться картой, чем снимать с нее деньги
Чаще платить картами начали в интернете и через мобильные приложения. Фото: Pixabay

Жители Северной столицы потратили десятки миллионов рублей за минувший год, совершая покупки на иностранных сайтах. По сравнению с 2018-м годом сумма покупок выросла на 2,3%.

Всего за год жители Северо-Запада потратили с карт 6,8 трлн рублей, что на 11,3% больше по сравнению с 2018-м годом.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, жители СЗФО и Санкт-Петербурга совершали безналичные операции почти в 13 раз чаще, чем снимали с них наличные. Таким образом, больше половины операций в прошлом году пришлось именно на долю безналичных транзакций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры «КОШКИСПАС» сыграли в «Тетрис». Они продемонстрировали, какие предметы используются для спасения четвероногих.

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