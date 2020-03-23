Волонтеры «КОШКИСПАС» сыграли в «Тетрис»

Волонтеры из организации «КОШКИСПАС» продемонстрировали, какие предметы они используют для спасения четвероногих.

Обо всем стало известно сегодня, 23 марта. Кадр опубликовали в официальном сообществе организации в соцсети «ВКонтакте».

Еще осенью прошлого года в Сети был популярен флешмоб «Тетрис», в рамках которого представители различных профессий показывали, что находится в их машинах.

«Зимой в момент затишья мы вспомнили про Тетрис, поразились своей отсталости и решили ликвидировать этот веселый пробел», — написали в группе.

Для воплощения такой идеи в последний день зимы спасатели нашли подходящую площадку, пилот с квадрокоптером и пригнали две машины с оборудованием. На фото запечатлены 2 спасателя и 18 квадратных метров снаряжения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ГИБДД Петербурга присоединились к флешмобу #tetrischallenge.