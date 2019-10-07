Сотрудники ГИБДД Петербурга присоединились к флешмобу #tetrischallenge

Сотрудники ГИБДД Петербурга присоединились к флешмобу #tetrischallenge
Снимок появился в Сети на минувших выходных. Фото: vk.com/ugibdd178

Сотрудники ГИБДД Северной столицы присоединились к флешмобу. Суть челленджа – сфотографировать рабочий инвентарь так, чтобы снимок напоминал тетрис.

Фотографию с пометкой #tetrischallenge опубликовали в официальной группе УГИБДД ГУ МВД России по городу и области в социальной сети«ВКонтакте».

Участие приняли двое сотрудников. На снимке также представлены служебный автомобиль, мотоцикл, бронежилет, два конуса, рабочие сумки, фуражка и наручники.

На кадре инспекторы ОБ ДПС No1 ГИБДД.

Ранее в GazetaSPb сообщали о флешмобе в поддержку онкобольных детей. Большое бьющееся сердце создали в Петербурге.

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