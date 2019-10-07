Сотрудники ГИБДД Петербурга присоединились к флешмобу #tetrischallenge

Сотрудники ГИБДД Северной столицы присоединились к флешмобу. Суть челленджа – сфотографировать рабочий инвентарь так, чтобы снимок напоминал тетрис.
Фотографию с пометкой #tetrischallenge опубликовали в официальной группе УГИБДД ГУ МВД России по городу и области в социальной сети«ВКонтакте».
Участие приняли двое сотрудников. На снимке также представлены служебный автомобиль, мотоцикл, бронежилет, два конуса, рабочие сумки, фуражка и наручники.
На кадре инспекторы ОБ ДПС No1 ГИБДД.
Ранее в GazetaSPb сообщали о флешмобе в поддержку онкобольных детей. Большое бьющееся сердце создали в Петербурге.