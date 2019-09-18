В Петербурге состоится флешмоб в поддержку онкобольных детей

В Петербурге состоится флешмоб в поддержку онкобольных детей
Людей просят прийти 21 сентября. Фото: https://vk.com/donorkm

Юные пациенты из окон клиники смогут увидеть большое бьющееся сердце, которое подарит им положительные эмоции.

Акция «Бьющееся сердце» пройдет в Санкт-Петербурге 21 сентября в четыре часа дня. Ее проведут, чтобы поддержать онкобольных детей, а также донорам, которые им помогают. Все желающие должны будут прийти к детской онкобольнице на Рентгена, чтобы выстроиться в большое бьющееся сердце.

«Импульс запускается для маленьких пациентов, которые будут смотреть за действием из окон клиники», — поясняют организаторы флешмоба.

Подобные мероприятия также пройдут в других городах России в рамках Всемирного дня Донора костного мозга.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России. Эксперт отметил, что следует посетить онколога, если человека мучают частые головные боли, которые иногда сопровождаются тошнотой и рвотой. Характерно также нарушение сознания или сонливость.

онкология флешмоб
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