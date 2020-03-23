Китайцы начинают путешествовать внутри страны

Китай начинает восстанавливаться после масштабной пандемии коронавируса, местные жители уже отправляются в путешествия внутри страны. Объем бронирований авиабилетов в марте уже превышает февральские объемы.
Как сообщает АТОР, жители Поднебесной постепенно возвращаются к обычной жизни — в стране возобновляются туристические и бизнес-поездки. Для этого гражданам необходимо использовать цифровую систему «Код здоровья» — эта программа анализирует ситуацию с коронавирусом в стране и проверяет перемещения пользователя за последние две недели.
Если пользователь недавно был в стране, городе или районе с тяжелой эпидемиологической ситуацией, то система покажет соответствующий код, основываясь на который будет принято решение о разрешении на поездку.
Зеленый код разрешает свободное перемещение, желтый говорит о необходимости семидневной самоизоляции, а красный оставляет человека дома на две недели.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае почти 90% зараженных коронавирусом излечились.