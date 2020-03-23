Клип на песню Uno группы Little Big набрал более 42 млн просмотров

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Клип на песню Uno петербургской группы Little Big набрал уже более 42 млн просмотров на YouTube.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big собиралась ехать на «Евровидение».

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big. Организаторы отметили, что последние несколько недель прорабатывали множество альтернативных вариантов для проведения Евровидения. Однако избежать отмены конкурса не удалось. Решение принял Европейский вещательный союз. «Евровидение-2020» должно было состоятся в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.