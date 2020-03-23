Клип на песню Uno группы Little Big набрал более 42 млн просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big набрал более 42 млн просмотров
Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Клип на песню Uno петербургской группы Little Big набрал уже более 42 млн просмотров на YouTube.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big собиралась ехать на «Евровидение».

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big. Организаторы отметили, что последние несколько недель прорабатывали множество альтернативных вариантов для проведения Евровидения. Однако избежать отмены конкурса не удалось. Решение принял Европейский вещательный союз. «Евровидение-2020» должно было состоятся в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.

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Клип на песню Uno группы Little Big набрал более 42 млн просмотров
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