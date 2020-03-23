На Сахалине задержали студентов, планировавших нападение на учебное заведение

На Сахалине задержали студентов, планировавших нападение на учебное заведение
Сотрудники ФСБ задержали двух студентов. Фото: unsplash.com

Двое студентов, планировавших нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине. В ходе обысков у низ изъяты самодельные взрывные устройства и обрез охотничьего ружья с патронами.

Студенты 2002 и 2003 годов рождения задержаны по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По данным ФСБ, они имеют отношения к пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида в интернете, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ходе обысков у студентов изъят обрез охотничьего ружья, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывчатки, взрывчатые вещества, средства связи и личные дневники с планами нападения. Все изъятое направлено на экспертизу.

По результатам экспертизы могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на улице Замшиной в Петербурге нашли сейф с ружьем и патронами.

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На Сахалине задержали студентов, планировавших нападение на учебное заведение
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