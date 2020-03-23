СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья за нарушение карантина

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья за нарушение карантина
Коронавирус. Фото: pixabay

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста в Ставропольском крае Ирины Санниковой за нарушение карантина.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность», сообщает ТАСС

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, вернувшись из Испании, вышла на работу. Позднее женщина почувствовала недомогание и была госпитализирована.

После подтверждения диагноза, 11 человек, с которыми контактировала женщина, будут находиться под наблюдением медиков. Пока что, у них взяли необходимые анализы.

За сутки в России был выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Теперь число заболевших в стране достигло 438 человек. При этом 17 человек вылечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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