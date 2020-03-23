Петербург и Ленобласть обсудили «мусорную реформу».

Разговор вышел продуктивным и детальным.

Встреча состоялась в Доме правительства Ленобласти. Местные власти провели беседу с бизнесменами Петербурга и руководителями организаций, отвечающих за перевозку отходов ТКО.

Председатель правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин заявил, что отрасль по вывозу и переработке отходов должна выйти из серой зоны в течение 1,5 лет, чтобы проблемы с экологией стали решаемыми. Также, он подчеркнул, что будут выработаны определенные правила для всех представителей перевозчиков отходов. В случае их несоблюдения, недобросовестные бизнесмены будут покидать рынок. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Данная встреча была организована в рамках договоренности о совместном сотрудничестве Петербурга. Для участников обсуждения очень важно прийти к соглашению по переработке мусора, его сортировке и перевозке. Самое важное — суметь предотвратить общими усилиями появление нелегальных свалок. Поскольку в городе на Неве мусора производится гораздо больше, планируется установить наблюдение за транспортом, перевозящим отходы, во время которого будет контролироваться все этапы загрузок, перевозок и отгрузки. Зачастую, именно в Ленобласть уходят загруженные грузовики.

Представители компаний-перевозчиков были приятно удивлены формату разговора, и отметили, что к их мнению действительно прислушиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за перевозчиками ТКО в Петербурге и Ленобласти будут следить онлайн.