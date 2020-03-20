За перевозчиками ТКО в Петербурге и Ленобласти будут следить онлайн

Законных перевозчиков твердых коммунальных отходов будут отслеживать в режиме реального времени.

Вопрос логистики очень важен для Ленинградской области, поэтому необходимо создать инструменты контроля для отслеживания всего транспорта, который двигается по области.

Получаемая информация должна быть максимально полной. Необходимо знать как транспорт грузится, сколько помещается отходов, по какому маршруту двигается машина до станции сортировки, перегрузки и перерабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти с ссылкой на совещание, которое прошло сегодня, 20 марта, с участием заместителя председателя Михаила Ильина и представителей лицензированных перевозчиков Петербурга и Ленобласти.

Бизнесмены предложили объединиться городу и области и построить экотехнопарк, мусороперерабатывающие комплексы с разделением мусора на две фракции — «мокрую» и «сухую».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты хотят узаконить раздельный сбор мусора у жилых домов в Петербурге.