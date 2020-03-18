Депутаты хотят узаконить раздельный сбор мусора у жилых домов в Петербурге

Депутаты хотят узаконить раздельный сбор мусора у жилых домов в Петербурге
Раздельный сбор мусора. Фото: gazeta.spb.ru

Законодательное собрание Петербурга поддержало законопроект об установке контейнеров для раздельного сбора мусора. Документ одобрили в первом чтении на заседании 18 марта.

Депутаты предлагают признать контейнеры для раздельного сбора мусора элементами благоустройства. Таким образом станет возможным устанавливать их вблизи жилых домов по просьбе петербуржцев.

Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Кисилева.

«Раздельный сбор мусора доступен лишь 7% петербуржцев. Конечно, так быть не должно, ситуацию нужно исправлять», — сказал Четырбок.

Парламентарий отметил, что Петербург занимает лишь 107 место в рейтинге городов России с наиболее доступным раздельным сбором мусора. Лидирует среди городов-миллионников Москва.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о трех мифах о раздельном сборе. В частности, почему его введение может не отразиться на плате за вывоз мусора.

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Депутаты хотят узаконить раздельный сбор мусора у жилых домов в Петербурге