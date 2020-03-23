Петербург дополнительно закупит медицинское оборудование из-за COVID-19

Петербург дополнительно закупит медицинское оборудование из-за COVID-19
Аппаратов ИВЛ не хватает во всем мире. Фото: Pixabay

Техника будет приобретена за счет Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга.

Главным осложнением при коронавирусе является пневмония. При ее лечении необходим аппарат искусственной вентиляции легких. Наличие таких аппаратов в больницах может спасти немало жизней. В связи с распространением вируса, принято решение о закупке 150 аппаратов ИВЛ. Траты на них составят 500 млн рублей. Данным оборудованием обеспечат больницу имени Боткина, взрослые и детские стационары города и Городскую станцию скорой медицинской помощи. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС.

Помимо этого, для больниц приобретут облучатели-рециркуляторы для дезинфекции воздуха. Также, некоторые больницы получат бронхоскопы, рентген и УЗИ-аппараты.

В связи с пандемией, на медучреждения города сильно увеличилась нагрузка. Поэтому в марте текущего города средства ОМС в размере 118 млн рублей дополнительно поступят в городские поликлиники. Больница имени Боткина получит финансирование в виде 18 млн рублей. Об этом сообщил директор ТФОМС Александр Кужель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей для покупки аппаратов ИВЛ.

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