Полиция Курортного района ищет похитителей крупной суммы денег

Кража произошла тайно в период с 15 ноября 2019 года по 21 марта 2020 года. Речь идет о сумме в 150 тысяч долларов.

Сегодня, 23 марта, в полицию обратился мужчина 1962 года рождения, который сообщил о похищении крупных средств из частного дома в поселке Песочный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В данный момент, устанавливаются все подробности инцидента и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Работники правоохранительных органов начали розыск злоумышленников, для их последующего задержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыта кража железнодорожных деталей. Сотрудники компании по обслуживанию объектов железнодорожной инфраструктуры вступили в сговор и украли 500 кг железнодорожных деталей с территории станции Шушары.