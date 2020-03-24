Британцы сняли документальный сериал о Путине

Стали известны подробности нового документального сериала о прошлом российского президента Владимира Путина «Путин: История русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).

Как сообщает The Guardian, премьера первой серии намечена на 23 марта, она будет повествовать о начале карьеры Путина в КГБ и о том, как «стал создавать себя по образу Джеймса Бонда». По данным издания, в сериале покажут интервью Татьяной Юмашевой, дочерью первого президента РФ Бориса Ельцина, и Мариной Литвиненко, женой бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который скончался от отравления в 2006 году.

Всего выйдет три серии, в которых также снялись российские и западные политологи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-кинотеатры позволят людям на карантине смотреть фильмы и сериалы бесплатно.