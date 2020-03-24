Пассажиропоток в наземном транспорте Петербурга снизился на 18%

Объемы перевозок пока не сокращаются, а значит, транспорт по-прежнему остается одним из самых потенциально опасных мест. Фото: Baltphoto

Объемы перевозок пока не сокращаются, а значит, транспорт по-прежнему остается одним из самых потенциально опасных мест. Фото: Baltphoto

К счастью, предупреждения о необходимости самоизоляции находят отклик среди петербуржцев. Наземным транспортом в Северной столице стали пользоваться на 18% меньше горожан.

Тем не менее, общее количество поездок на «наземке» все еще представляет масштабную угрозу распространения коронавируса. В среднем, за сутки автобусы, троллейбусы и трамваи в Петербурге совершают более 4 миллионов поездок, подсчитали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Объемы перевозок, к сожалению, почти не изменилось. Хотя, по сведениям комитета, количество пользований наземным транспортом стало меньше на 17,7%, этого недостаточно, чтобы существенно снизить риск распространения опасной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение 2020 года «Пассажиравтотранс» пополнит свой парк 140 автобусами.