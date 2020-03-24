Расчетные центры Ленобласти изменяют график работы из-за коронавируса

Расчетные центры Ленобласти изменяют график работы из-за коронавируса
Многие услуги ЕИРЦ доступны удаленно. Фото: pixabay.com

Единые расчетные центры Ленинградской области изменят график работы в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Изменение времени работы Единых информационно-расчетных центров в 47 регионе коснется только очного обслуживания клиентов в нескольких офисах. О новом графике во вторник, 24 марта, сообщает пресс-служба территориальных управлений, прилагая перечень офисов и новое расписание.

Остальных офисов это никак не коснется. Тем не менее, в ЕИРЦ напоминают, что получить услуги и решить некоторые вопросы можно дистанционно. Так, беседа со специалистом доступна в электронном формате или по телефону, операции на счете также можно отследить удаленно. Кроме того, есть возможность оплаты счетов с минимальной комиссией в 0,7%.

Ранее gazeta.spb.ru публиковала несколько новостей о пустых полках супермаркетов в разных районах города.

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