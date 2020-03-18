На Просвещения покупатели фотографируют пустые полки

На Просвещения покупатели фотографируют пустые полки
Полки пустеют из-за коронавируса. Фото: gazeta.spb.ru

В магазинах заканчиваются все продукты, которые можно долго хранить.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали покупатели. Петербуржцы, проживающие у станции метро «Проспект Просвещения», рассказывают, что в «Карусели» разом закончились мука, крупы, макароны, сахар и соль. Судя по всему, петербуржцы закупаются товарами впрок.

«Пережив несколько раз обвал рубля и девальвацию старшее поколение закупается продуктами. А короновирус это так — дополнительное условие»,

— делится своим мнением читатель.

Администрация «Карусели» попросила прощения у покупателей и заверила, что продукты скоро вернутся на полки.

Фото: gazeta.spb.ru

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов проверил магазины Петербурга и не заметил дефицита продуктов. В тех продуктовых, в которых он побывал, дефицита каких-либо товаров не оказалось.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дефицит еда проспект просвещения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России «заминировали» четыре самолета
На Просвещения покупатели фотографируют пустые полки
Ленобласть обещает помочь молоком, мясом, яйцами
Стало известно, сколько еды туалетной бумаги потребуется на срок карантина
Китайский врач нашел способ лечения коронавируса
«Союзмультфильм» выпустит 52 новые серии «Ну, погоди!»
Специалист НИИ Гриппа рассказал о закате коронавирусу
Аршавин намерен судиться с Барановской за уменьшение алиментов