На Просвещения покупатели фотографируют пустые полки

В магазинах заканчиваются все продукты, которые можно долго хранить.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали покупатели. Петербуржцы, проживающие у станции метро «Проспект Просвещения», рассказывают, что в «Карусели» разом закончились мука, крупы, макароны, сахар и соль. Судя по всему, петербуржцы закупаются товарами впрок.

«Пережив несколько раз обвал рубля и девальвацию старшее поколение закупается продуктами. А короновирус это так — дополнительное условие»,

— делится своим мнением читатель.

Администрация «Карусели» попросила прощения у покупателей и заверила, что продукты скоро вернутся на полки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов проверил магазины Петербурга и не заметил дефицита продуктов. В тех продуктовых, в которых он побывал, дефицита каких-либо товаров не оказалось.