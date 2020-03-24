Мобильный трафик в Ленобласти вырос на 20% за десять дней

Мобильный трафик в Ленобласти вырос на 20% за десять дней
В области растет трафик не только мобильного, но и проводного интернета. Фото: pixabay

Жители Ленинградской области подняли трафик мобильного интернета на 20% за минувшие десять дней.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сотрудники местного комитета цифрового развития провели исследование, которое показало соответствующие результаты. Стоит отметить, что в области растет трафик не только мобильного, но и проводного интернета.

По всей видимости, резкий скачок трафика связан с повышением спроса на интернет после перехода многих местных жителей на дистанционные формы работы и обучения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что провайдер объяснил перебои с интернетом в Петербурге. Как пояснил представитель телеком-оператора «Дом.ru», причиной этого стало повреждение оптическом кабеля.

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