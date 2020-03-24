Китай снимает карантин в провинции Хубэй

Китайские власти приняли решение снять карантин с города Ухань, который стал эпицентром коронавируса с момента его распространения. Город будет открыт из-за победы над эпидемией.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Государственный комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй. Ограничения будут сняты с границ провинции в среду, 25 марта. А в Ухане это произойдет только 8 апреля. Напомним, что город был закрыт на въезд и выезд с 22 января.
Согласно последним данным, в мире зафиксировано 382 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса. Из них полностью выздоровели 102 тысячи человек, а скончались — 16 653 человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайцы начинают путешествовать внутри страны.