Китай снимает карантин в провинции Хубэй

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Китайские власти приняли решение снять карантин с города Ухань, который стал эпицентром коронавируса с момента его распространения. Город будет открыт из-за победы над эпидемией.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Государственный комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй. Ограничения будут сняты с границ провинции в среду, 25 марта. А в Ухане это произойдет только 8 апреля. Напомним, что город был закрыт на въезд и выезд с 22 января.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано 382 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса. Из них полностью выздоровели 102 тысячи человек, а скончались — 16 653 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайцы начинают путешествовать внутри страны.