В Ленобласти день пройдет без осадков

В Ленобласти день пройдет без осадков
Осадков не ожидается. Фото: Pixabay

Во вторник, 24 марта жителей Ленобласти ждет малооблачная погода.

Ночью температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, а в некоторых районах похолодает до -13 градусов. Днем потеплеет плюс 8 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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