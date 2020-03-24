Названы самые популярные во время эпидемии товары в России

Названы самые популярные во время эпидемии товары в России
В сложные времена гречка становится едва ли не символом борьбы с трудностями. Фото: pixabay.com

Пик спроса на продукты в российских магазинах произошел в период с 9 по 15 марта. Более высокий спрос в 2020 году был только в первую неделю года.

Как сообщает РБК, ссылаясь на аналитическую компанию Nielsen, на данный момент наибольшей популярностью пользуются товары с долгим сроком хранения. В десятку популярных «кризисных» продуктов вошли гречка, рис, мука, пельмени, сахар, мясные консервы, макароны, туалетная бумага, мыло и влажные салфетки.

По данным аналитиков, сильнее всего подскочили продажи гречки — на 66% по сравнению с аналогичной неделей в 2019 году.

Лидерами роста среди непродовольственных товаров стало влажные салфетки, продажи которых увеличились на 54%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запустили горячую линию, куда можно пожаловаться на отсутствие продуктов.

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Названы самые популярные во время эпидемии товары в России
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